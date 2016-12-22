Неолуддизм: кому в Беларуси выгодно тормозить инновации?

Луддиты, боровшиеся в Англии с промышленной революцией чуть более двух веков назад, громили ткацкие станки. Внедрение инноваций сегодня также не проходит гладко. В том числе и в Беларуси.

Современные неолуддиты, к счастью, отказались от терроризма и отстаивают свое право жить по старинке с помощью информационных войн. А если проще – смешивая полуправду, домыслы и откровенную ложь, пытаются сформировать общественное мнение и «давить» таким образом на государство.

«Борьба с Uber» – наиболее яркий пример. И не только потому, что все это происходило на наших глазах и является отличным кейсом для пиарщиков. Дело в том, что «феномен Uber» уже вышел за рамки отдельно взятой компании, а термин «уберизация» стал широко распространенным. А значит, можно ожидать, что все повторится. Только, например, в сфере услуг по доставке продуктов. Или журналистике. Или сфере финансов.

Информационные вбросы были организованы по всем направлениям – от безопасности пассажиров до налогообложения. Главная цель – апелляция к госорганам, так как именно государство вправе разрешать или запрещать ту или иную деятельность. Кому была выгодна блокировка сервиса? Это очевидно, когда начинаешь разбираться в том, как работает инновация: снижение стоимости за счет повышения эффективности работы и устранения посредников.

Требовать запрета было просто: все аргументы и «доказательства» уже придуманы и обкатаны в тех странах, куда сервис пришел раньше. Требовалось только добавить национального колорита. Вбросы, помноженные на традиционные опасения значительной части населения Беларуси перед всем новым, а также консервативность большинства госорганов, просто не могли не сработать. Но… Не сработали.

Государственные органы, вместо того чтобы рубить с плеча, решили разобраться в ситуации. Оказалось, что домыслов и откровенного передергивания в поднятой информационной шумихе значительно больше, чем реальных фактов! И безопасность пассажиров обеспечена, и контроль за состоянием автомобилей налажен, а в случае с налогообложением Uber и вовсе может дать фору многим конкурентам. Хотя бы потому, что все 100% поездок и оплат фиксируются в приложении и не уплатить с них налоги попросту невозможно.

Вопросы к сервису снимались один за другим – скорость зависела лишь от уровня консервативности государственного органа. Сегодня у Национального банка Республики Беларусь нет никаких претензий по платежам. Более того, приложение занимается именно тем, за что Нацбанк борется уже не один год, – стимулированием безналичных платежей. Пусть в отдельно взятой отрасли, но весьма эффективно. Создаются новые рабочие места, что не может не радовать Минтруда. Что же до Министерства налогов и сборов, то оно и вовсе подписало соглашение с сервисом. Ведь он не только исправно и в полном объеме платит налоги, но и помогает легализовать водителей, которые долгое время работали в «сером» сегменте.

Инновации становятся успешными, если они нацелены на повышение эффективности уже существующих отраслей, создают новые возможности для пользователей и снижают стоимость услуг. И, казалось бы, они выгодны всем. Кто же тогда современные неолуддиты?

Едва ли это простые рабочие, как во времена Неда Лудда в Англии. Главными противниками инноваций сегодня являются те самые посредники, избавление от которых позволяет снижать стоимость услуг. Владельцы бизнесов, по эффективности вчистую проигрывающих инновациям. И заботятся они чаще всего не о потребителе, а о личных доходах. Поэтому и начинаются локальные информационные войны. Пусть они и несопоставимы по масштабу и уровнем с глобальными идеологическими сражениями, но приемы используются все те же.

Правда, победить в этой битве у противников инноваций шансов нет. Как не было их у Унабомбера или луддитов. Это все равно, как верить в то, что производители уличных таксофонов могли остановить распространение мобильной связи.

Зато можно выиграть пару лет и заработать еще чуть-чуть. За счет покупателя. Противники Uber не смогли и этого. И теперь, когда решить вопрос по-простому им не удалось, придется идти сложным путем: повышать собственную эффективность и улучшать сервис. И это выгодно всем: и потребителям, и государству.