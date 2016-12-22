Аудитория кабельного телевидения в Беларуси составляет 1,8 миллионов абонентов

При этом IP-телевидение в Беларуси предоставляется 84 операторами электросвязи и их аудитория составляет 1,3 млн абонентов.

Об этом было сообщено на заседании коллегии Министерства связи и информатизации по вопросу "О перспективах развития цифрового телевидения и радиовещания в Республике Беларусь".

Докладчиком было отмечено, что Беларусь первая среди стран СНГ завершила полный переход на цифровое эфирное телевещание.

Передающая сеть наземного цифрового телевизионного вещания РУП «Белтелеком» состоит из 284 передатчиков, организовано 3 слоя покрытия наземным цифровым телевидением с охватом населения: 1 мультиплекс - 99,45%; 2 мультиплекс – 95,11%; 3 мультиплекс – 93,63%, сообщает Минсвязи.

Услуги кабельного телевидения предоставляются 147 операторами электросвязи и их аудитория составляет 1,8 млн абонентов.

IP-телевидение предоставляется 84 операторами электросвязи и их аудитория составляет 1,3 млн абонентов.

Операторами сотовой подвижной электросвязи предоставляются услуги по просмотру телевизионного контента на смартфонах, планшетах и телевизионных приемниках.

В настоящее время широко востребовано радиовещание в диапазоне очень высоких частот (ОВЧ) в связи с высоким качеством и большим количеством транслируемых программ.

На территории Беларуси эксплуатируется 367 радиовещательных передатчиков диапазона очень высоких частот, из них:102 передатчика в полосе радиочастот 65,9 – 74 МГц, 265 передатчика в полосе радиочастот 87,5 – 108 МГц. Данными передатчиками обеспечена аналоговая эфирная трансляция более 40 звуковых программ.

Обсуждены также перспективы развития цифрового телерадиовещания на территории республики, в том числе с учетом высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц для внедрения перспективных систем сухопутной подвижной электросвязи и другие.