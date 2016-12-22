МАРТ нашло нарушения законодательства в двух из восьми процедур госзакупок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло нарушения законодательство в двух процедурах госзакупок из восьми поданных жалоб.

Как сообщила пресс-служба министерства, на состоявшемся заседании комиссии МАРТ было рассмотрено 8 жалоб на действия и решения заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок.

По двум жалобам ООО «ТрансCоюзПроект» на действия заказчика – КУП «Гроднооблдорстрой» и заказчика – УП «Управление капитального строительства Жабинского района» Комиссией предписано обязать заказчиков отменить проведенные процедуры и, устранив в конкурсных документах требования, ограничивающие добросовестную конкуренцию, провести новые процедуры государственных закупок в соответствии с законодательством.

По жалобам: ОДО «ОлдисТрейдинг» на решение комиссии заказчика – Министерство обороны Республики Беларусь; ОАО «Сантехэлектромонтаж» на решение комиссии заказчика – КЖРЭУП «Железнодорожное»; ЗАО «Eurocarway» на решение комиссии заказчика – ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; ООО «Арбат Инвест» на решение комиссии заказчика – Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»;

ЧРСУП «ТермоСпецСтрой» на решение комиссии организатора – РТКУП «МЕДИК»;

ООО «ВестДжиГрупп» на решение комиссии заказчика – Администрация Первомайского района г.Минска не установлено нарушений законодательства о государственных закупках со стороны заказчиков (организатора) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок.