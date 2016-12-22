В правление Белорусского фонда мира вошли главы религиозных конфессий

Такое решение принято на пленуме фонда, передает БЕЛТА. В состав правления вошли глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, председатель Мусульманского религиозного объединения муфтий Абу-Бекир Шабанович, председатель Иудейского религиозного объединения Григорий Хайтович.

Сегодня необходимо выстраивать диалог, и фонд мира может быть той организацией, которая объединит всех глав конфессий, отметил председатель правления фонда, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Максим Мисько. Белорусский фонд мира стремится стать эффективной площадкой для реализации гуманитарных и миротворческих инициатив.

Привлечение к этой работе лидеров ведущих религиозных и общественных объединений будет содействовать успешному решению уставных задач организации, способствовать дальнейшему сплочению общества. Как отметили главы конфессий, Беларусь стояла и будет стоять на позициях мира, который важно беречь и защищать сообща. В организацию входят 15 тыс. человек, на 3 тыс. увеличилось количество членов общественной организации за текущий год.