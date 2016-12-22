БХК определил самые дружелюбные отделения милиции в трех областях Беларуси

Лучшие с точки зрения сервиса и самые дружелюбные отделения милиции были определены по результатам волонтерского мониторинга 55 отделений милиции в 3 указанных регионах, сообщили "Ежедневнику" в БХК.

В Витебске и области самыми дружелюбными названы Лепельский РОВД, ОВД Витебского района, Оршанский РОВД. В Минске и области: Червенский РОВД, Минское РУВД Минской области, Первомайское РУВД Минска. В Могилеве и области: Октябрьский РОВД Могилёва, Чериковский РОВД, РОВД по Первомайскому району Бобруйска, Кировское РОВД.

Наблюдение было построено не на основе какого-то четко регламентированного правового стандарта, а на основе здравого смысла и президентской Директивы №2. В первую очередь, наблюдатели фиксировали все, что может понадобиться гражданину в случае его добровольного обращения в отделение милиции.Процесс наблюдения фокусировался на двух аспектах. Первый из них – коммуникативная доступность милиции для людей и представление правопорядка как некого сервиса, который обеспечивают правоохранительные органы. Здесь наблюдатели оценивали простоту нахождения милиции при возможном обращении; доступность (возможность свободно войти в отделение, понятность правил и условий обращения, наличие безбарьерной среды); информационное обеспечение; а также бытовые условия (наличие питьевой воды, условия в туалетах, возможность зарядки телефона).Второй фокус – условия труда самих сотрудников милиции: как проходит коммуникация старших и младших чинов, как к сотрудникам относятся посетители, есть ли рядом с местом работы пункт горячего питания, условиях в уборных и т.п.Волонтеры изучали сайты милицейской системы, вели визуальное наблюдение в отделениях милиции, а также посещали начальников отделений в их приемные часы.