Лукашенко сменил начальника своей службы безопасности
Общество
21 декабря 2016
АА
Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре.
фото: secnews.ru
Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко является человеком опытным, и ему присуща железная исполнительность. «Тут надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях», - сказал глава государства.
По его словам, исполнительность в целом является важным качеством, которое должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах, пишет БЕЛТА.
Что касается работы Службы безопасности президента, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий.
«Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать (понятно, охрана, безопасность), но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента, - отметил глава государства. - Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать. Служба научилась это делать».
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