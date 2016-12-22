"Регнум" жалуется в МИД России на посла Сурикова за его критику арестованных колумнистов

Российское агентство «Регнум», три автора которого были задержаны белорусскими силовиками по обвинению в разжигании межнациональной розни, опубликовало открытое заявление в МИД России.

В письме оно просит дать оценку словам посла РФ в Беларуси Александра Сурикова, пишет TUT.BY.

Дипломат, напомним, осудил задержанных, указав на их радикализм и на то, что они вбивали клинья в дружбу белорусов и россиян.

«Это белорусские граждане, и это дело Беларуси, — сказал Суриков на пресс-конференции 20 декабря. — Но очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой живут и являются ее гражданами. Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны».

Regnum высказал свое недоумение словами посла России. Агентство просит МИД России прояснить, является ли это официальной позицией Москвы по этому делу. И если да — то разъяснить ее.

Если же слова Сурикова не отражают позицию МИД, то "Регнум" предлагает вспомнить «в отношении господина посла» слова Томаса Манна: «Бывает, однако, что посол заживется в чужой… державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать».

Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент Regnum, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА Regnum Юрия Баранчика.