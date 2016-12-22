В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов
Общество
21 декабря 2016
АА
В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.
фото: creditnyi.ru
Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси», который приняла 21 декабря Палата представителей в первом чтении.
Представляя законопроект парламентариям, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что изменения вносятся, в частности, в Уголовный кодекс, передает БЕЛТА. Предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия (умышленного занижения) налоговой базы. Речь в том числе идет о непредоставлении документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов.
Согласно законопроекту, усиливается ответственность лиц, привлекаемых по статье об уклонении от уплаты налогов. Предлагается увеличить пороговый барьер крупного и особо крупного размеров ущерба. Крупный составит 2000 и более базовых величин, установленных на день совершения преступления, особо крупный – 3500 и более базовых величин.
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