Среди пострадавших от взрыва в подземном переходе в Москве оказалась белоруска
Общество
22 декабря 2016
АА
Среди пострадавших от взрыва возле станции метро "Коломенская" в Москве оказалась гражданка Беларуси.
фото: belta.by
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Пострадавшей является 26-летняя белорусская гражданка косметолог Вероника Курадовец. "Она получила необходимую медицинскую помощь и в настоящее время покинула лечебное учреждение, находится дома", - отметили в дипломатическом представительстве.
Сотрудники посольства продолжают отслеживать ситуацию.
Сегодня утром около 9.20 в Москве в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах. Как сообщает Следственный комитет России, в результате ЧП шесть человек получили ранения, двое из них госпитализированы.
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