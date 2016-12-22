Среди пострадавших от взрыва в подземном переходе в Москве оказалась белоруска

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Пострадавшей является 26-летняя белорусская гражданка косметолог Вероника Курадовец. "Она получила необходимую медицинскую помощь и в настоящее время покинула лечебное учреждение, находится дома", - отметили в дипломатическом представительстве.

Сотрудники посольства продолжают отслеживать ситуацию.

Сегодня утром около 9.20 в Москве в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах. Как сообщает Следственный комитет России, в результате ЧП шесть человек получили ранения, двое из них госпитализированы.