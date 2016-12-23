Состоялся суд над журналистом Associated Press, написавшем о стронции в белорусском молоке

Карманов по решению суда обязан написать опровержение своей статьи «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке", размещенной на сайте Associated Press 25 апреля. Помимо этого, он должен компенсировать госпошлину - 840 рублей, и услуги адвоката со стороны «Милкавиты» — 1,5 тыс. рублей.

Журналист с решением суда не согласен и будет его обжаловать.

В апреле журналисты Associated Press решили проверить молоко фермера из Хойникского района (сырье у него покупала «Милкавита») и сдали его в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Результаты анализа показали превышение по стронцию-90 в десять раз.