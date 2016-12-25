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В Беларуси отмечают католическое Рождество
ЕЖЕДНЕВНИК, 25 декабря 2016
25 декабря весь католический мир отмечает торжество Рождества Христова.
По традиции, верующие собираются на Мессу — совместную молитву в святынях — еще в ночь на праздник — в сочельник Рождества Христова.
Рождество - второй после Пасхи праздник с четырьмя литургиями: накануне вечером, ночью, на рассвете и днем. В полночь с 25 на 26 декабря во всех католических храмах Беларуси проходят торжественные службы, которые длятся до самого утра.
Святочный рождественский период у католиков длится c 25 декабря до 6 января и называется "священным двенадцатидневьем".
Накануне Александр Луашенко поздравил граждан Беларуси с католическим Рождеством.
По его мнению, «этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь».
Он отметил, что сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью, сообщает пресс-служба главы государства.
«Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты", — отметчается в поздравлении Лукашенко.
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