В Беларуси отмечают католическое Рождество

По традиции, верующие собираются на Мессу — совместную молитву в святынях — еще в ночь на праздник — в сочельник Рождества Христова.

Рождество - второй после Пасхи праздник с четырьмя литургиями: накануне вечером, ночью, на рассвете и днем. В полночь с 25 на 26 декабря во всех католических храмах Беларуси проходят торжественные службы, которые длятся до самого утра.

Святочный рождественский период у католиков длится c 25 декабря до 6 января и называется "священным двенадцатидневьем".

Накануне Александр Луашенко поздравил граждан Беларуси с католическим Рождеством.

По его мнению, «этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь».

Он отметил, что сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью, сообщает пресс-служба главы государства.

«Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты", — отметчается в поздравлении Лукашенко.



