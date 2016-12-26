Зачем отель «Ренессанс» нанял сотрудников с синдромом Дауна?

Впервые в истории Беларуси человеку с синдромом Дауна удалось официально устроиться на работу. Чего это стоило отелю и как проходят рабочие будни особенных сотрудников?

В отеле «Ренессанс-Минск» сейчас работают двое сотрудников с синдромом Дауна – 25-летний Мгер родом из Армении и 18-летний Николай. Первый – в столовой, он накрывает и убирает столы. Второй – в прачечной, помогает загружать и разгружать стиральные машины, сортировать белье. Они приходят на работу, как и другие сотрудники, каждый рабочий день, но трудятся на полставки.

Уникальный для Беларуси опыт по трудоустройству сотрудников с синдромом Дауна начался с инициативы генерального менеджера отеля «Ренессанс» Йеспера Франсла, уроженца Дании. Он непременно хотел видеть среди персонала людей с особенностями развития.

«В европейских странах привлекать сотрудников различных социальных категорий – это нормальная практика и в общепите, и в отельном бизнесе. Узнав, что в Беларуси есть проблема с устройством людей с особенностями развития, наш генеральный менеджер заинтересовался, как мы можем помочь», - рассказала «Ежедневнику» HR-директор отеля "Ренессанс" Юлия Степанова.

Где найти особенных работников?

Подобрать кандидатов на трудоустройство отелю помог Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района. Среди своих подопечных сотрудники центра отобрали тех, кто заинтересован в работе и способен ее выполнять.

Сотрудники отеля провели кандидатам экскурсию на месте работы, поговорили с их родителями. В итоге были отобраны трое человек, которых компанияготова была взять.

Однако все оказалась не так просто. Сначала необходимо было получить разрешение на работу от государственных органов.

«Не все виды работ, которые мы готовы предложить ребятам и на которых они хотели бы попробовать себя, соответствуют медицинским рекомендациям», - подчеркнула Юлия Степанова.

То есть после медосмотра выносится решение, какие виды деятельности человек с синдромом Дауна или иными особенностями развития может выполнять.

«И это не просто перечень работ, - уточнила директор по персоналу. – Вас оценивают очень узконаправленно: вы можете выполнять такой вид работ, и на этом все. Эта характеристика настолько узкая, что мне кажется, здесь нашим государственным деятелям стоит подумать, чтобы сделать список рекомендаций более гибким, расширить рамки возможностей как для потенциальных сотрудников, так и для их работодателей».

Первым, кто подошел по всем критериям, справился с медосмотром, а также проявил завидную мотивацию к трудоустройству, стал Мгер. «У нас оставалось еще два потенциальных кандидата. Но к сожалению, именно по медицинским показаниям они не завершили процесс трудоустройства», - сказала представитель отеля.

С адаптацией помогали специалисты

Самой компании также нужно было готовиться к приему особенных сотрудников. Юлия Степанова призналась, что она ожидала определенных трудностей.

Во-первых, нужно было найти людей, которые будут помогать новым сотрудникам на рабочем месте.

«Пожалуй, это ошибка многих работодателей: они боятся трудоустраивать людей с синдромом Дауна думая, что решать возникающие проблемы им придется один на один с работником. На самом деле, первые четыре недели человека с особенностями развития на рабочем месте сопровождает куратор из Центра соцобслуживания. Сначала мы обучали куратора на рабочем месте, показывая, как выполняется работа, которую мы предполагали поручить новым сотрудников с синдромом Дауна, и уже он помогал освоить процессМгеру», - отметила директор по персоналу.

В отеле также были определены лица, отвечающие за адаптацию новых сотрудников на рабочих местах. И, если поначалу такие кураторы были назначены официально, впоследствии их роль на себя по собственной инициативе взяли рядовые работники коллектива.

Радостной неожиданностью для руководства стало то, как коллектив принял необычную для белорусского общества инициативу работать вместе с особенными людьми.

«Мы заранее поговорили с руководителями отделов, в которых предстояло работать ребятам, заручились их поддержкой. Было очень приятно, что ни у кого из сотрудников, с которыми мы общались, не вызвало ни отторжения, ни доли сомнения, что такие проекты нужно реализовывать».

Центр соцобслуживания провел лекцию для сотрудников отеля, объяснил, в чем особенности людей с синдромом Дауна. Впрочем, никаких существенных особенностей взаимодействия с такими работниками не оказалось.

К нынешнему времени у Мгера, который работает в отеле уже больше года, успели сложиться с некоторыми коллегами по-настоящему приятельские отношения, и даже свои ритуалы приветствия.

Могут ли они полноценно трудиться?

Так стали ли особенные сотрудники полноценными работниками или остались лишь примером гуманности и социальной ответственности компании?

Юлия Степанова утверждает, что весь тот функционал, который от них ожидается, Мгер и Николай выполняют.

«Если сначала мы Мгера оставляли одного ненадолго, чтобы он потихонечку привыкал к самостоятельной работе, то сейчас Татьяна, второй работник столовой, уходит заниматься на кухне, и Мгер с обслуживанием сотрудников в столовой справляется абсолютно самостоятельно».

Сейчас, когда Мгер ушел на больничный, стало понятно, какую огромную нишу он занял и как работникам не хватает его помощи.

Что касается Николая, процесс адаптации был несколько длиннее, так как он младше Мгера и у него не было предыдущего опыта работы. Мгер же до трудоустройства в отеле «Ренессанс» занимался в трудовом комбинате при церкви. «Тем не менее, у Николая заметен значительный прогресс, теперь ему требуется гораздо меньше внимания со стороны руководителя, а самостоятельной работы он делает больше», - отметила директор по персоналу.

Совет последователям

По словам Юлии Степановой, чтобы реализовать инициативу трудоустройства людей с особенностями развития, никаких особых финансовых или организационных издержек от компании не потребовалось.

«Пожалуй, главное, о чем стоит побеспокоиться, прежде чем реализовывать такой проект, – нужно понять психологический климат в коллективе, какие сотрудники работают в компании и какие в целом у компании установки. Найдутся ли такие люди, которые поддержат новых работников. Поддержка для них очень важна, а еще важнее –возможность реализовать себя», - подытожила представитель отеля.