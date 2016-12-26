Беларусь присоединилась ко дню траура в России

Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину по поводу гибели 92 человек, летевших в самолете ТУ-154.
фото: belta.by
"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", — цитирует пресс-служба белорусского руководителя слова сочувствия.
Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.
В России сегодняшний понедельник объявлен днем траура. Наше государство также присоединилось к траура. 26 декабря по поручению главы государства над зданиями резиденции президента и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги. Это делается в знак солидарности и скорби с авиакатастрофой в России.
Также в Беларуси ограничат проведение и трансляцию развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть это при формировании эфира.
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