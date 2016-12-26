Госпресса получит поддержку из бюджета

Согласно постановления Совета министров от 21 декабря № 1060, в 2017 году финансовую поддержку из республиканского бюджета получат 26 государственных печатных средств массовой информации.
фото: dneprovec.by
Как пишет БелаПАН, по сравнению с аналогичными решениями прошлых лет перечень субсидируемых изданий не изменился.
Бюджетные средства перечислят редакциям республиканских общественно-политических газет («Советская Белоруссия», «Народная газета», «Звязда», «Знамя юности», «Рэспубліка», «Белорусская нива»), культурно-просветительских («Культура», «Літаратура і мастацтва»), тематических («Спортивная панорама»), детской газеты «Зорька», англоязычной The Minsk Times и газеты Белорусского общества инвалидов и Минтруда «Вместе!».
Из бюджета также будут выделены средства на деятельность редакций журналов («Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Здравоохранение», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Неман», «Полымя» и «Родная прырода»).
Согласно закону «О республиканском бюджете на 2017 год» расходы госбюджета на поддержку периодической печати и издательств в следующем году составят более 7 млн рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма незначительно увеличилась.
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