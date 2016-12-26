Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в последние дни года

«В последнюю неделю уходящего года ожидается теплая, но неустойчивая погода. В первую половину недели циклон будет смещаться с Балтийского моря через наши северо-восточные районы. Он принесет ветреную и оттепельную погоду», — рассказал синоптик.

Во вторник, 27 декабря, ожидаются мокрый снег и дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу, в дневные часы на большей части территории страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям — порывами до 22 м/с. Температура в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов, пишет БЕЛТА.

В среду, 28 декабря, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части территории страны, днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток составит от минус 5 до плюс 2 градусов.

«Начиная с четверга и до конца недели с ростом атмосферного давления погода улучшится: ветер стихнет, осадков станет меньше, а температура немного понизится», — отметил Дмитрий Рябов. В четверг, 29 декабря, ночью и утром в отдельных районах страны ожидается небольшой кратковременный снег. Днем будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит 3−9 градусов мороза, днем — от нуля до минус 5 градусов.

В пятницу, 30 декабря, будет преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны возможен кратковременный снег, днем мокрый снег. В отдельных районах Беларуси прогнозируются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от нуля до минус 7 градусов, при прояснениях — до 9 мороза. Днем — от минус 4 до плюс 2 градусов.

В новогодние праздники ожидается спокойная погода. В субботу и воскресенье, 31 декабря и 1 января, в отдельных районах страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, по югу при прояснениях — до 7 градусов ниже нуля. Днем — от минус 3 до плюс 3 градусов.