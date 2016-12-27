Белорусам гарантировали рост доходов на 9,5-11,6 процентов к 2020 году

Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут за пятилетку на 9,5-11,6%. Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом президента от 15 декабря 2016 года №466, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в программе, главная цель развития страны на 2016-2020 годы - повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. Приоритетами будут инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь.

Реализация приоритетов развития в 2016-2020 годах позволит повысить ВВП страны на 12-15% за пятилетие, реальные располагаемые денежные доходы граждан - на 9,5-11,6%.

У каждой белорусской семьи, согласно Программе, будет возможность построить свой дом или квартиру. Стоимость квадратного метра жилья в 2020 году сравняется со средней зарплатой.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет до 75,3 года.