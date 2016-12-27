-
10:13
Совмин определил порядок выдачи разрешений на работы с условно-патогенными микроорганизмами
-
09:55
Дворкович о газовом соглашении с Беларусью: Настаиваем на полном исполнении контракта
-
01:51
ЕБРР выступает за реформы и смягчение административного контроля в Беларуси
- 00:26
Мининформ вынес предупреждение «Витебскому курьеру»
27 декабря 2016
Какой именно материал послужил причиной предупреждения, не разъясняется.
фото: tut.by
Министерство информации вынесло письменное предупреждение, сообщается на сайте ведомства.
Предупреждение было вынесено 26 декабря владельцу информационного ресурса vkurier.by «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам», - сообщает пресс-служба Министерства информации.
Согласно Закону о СМИ, при размещении ненадлежащей информации и наличии предупреждений от Мининформа сайты могут быть заблокированы.
Онлайн-газета “Витебский Курьер” – независимый информационно-публицистический интернет-портал Витебской области.
-
Два уголовных дела возбуждено в отношении должностных лиц Национальной киностудии «Беларусьфильм».
-
Определен порядок и условия получения разрешений на осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами.
-
Теплая неустойчивая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.
-
Согласно постановления Совета министров от 21 декабря № 1060, в 2017 году финансовую поддержку из республиканского бюджета получат 26 государственных печатных средств массовой информации.
-
За 11 месяцев составлено 48 протоколов об административном правонарушении за недостоверную информацию о скидках и акциях.
-
На сегодняшнем совещании в Минске Александр Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздн
-
Белорусские полярники впервые начнут выращивать растения в Антарктиде. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
-
Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину по поводу гибели 92 человек, летевших в самолете ТУ-154.
-
Митрополит Павел предупредил главу Минздрава Василия Жарко о последствиях запрета на ношения крестиков медицинскими работниками.
-
В новогодних хлопотах не забудьте о других важных датах зимы – в этом году неделю влюбленных, 23 февраля и Масленицу вы можете встретить как никогда ярко. Цены на отдых уже растаяли, как февральский снег!
-
Впервые в истории Беларуси человеку с синдромом Дауна удалось официально устроиться на работу. Чего это стоило отелю и как проходят рабочие будни особенных сотрудников?
-
11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца.
-
25 декабря весь католический мир отмечает торжество Рождества Христова.
-
23 декабря в Минске прошла восьмая церемония вручения премии "Чемпионы гражданского общества".
-
За сопровождение крестного хода через Беларусь паломникам придется заплатить.
-
Проект, о котором петербургский губернатор Георгий Полтавченко и Александр Лукашенко договорились почти 5 лет назад, может сдвинуться с мертвой точки в будущем году.
-
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
-
Трое должностных лиц предприятия обвиняются в коррупции, установлено 80 эпизодов получения взяток.
-
39-летняя жительница Жодино обвиняется в хищении денежных средств в размере более 80 000 рублей и 75000 долларов.
-
КГК констатирует, что местные исполкомы не добились существенного сокращения пустующего и ветхого жилья в сельской местности.
-
Решением Минского городского исполнительного комитета в столице увеличены тарифы на принудительную отбуксировку (эвакуацию), а также хранение транспортных средств.
-
Строительство недвижимости в крупных белорусских городах не прекращается ни на минуту. Все для того, чтобы люди могли приобрести качественное новое жилье по доступной цене.
-
Определен порядок и условия получения разрешений на осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами.
-
В этом году на северной части горы было два больших оползня - в феврале и октябре, а в декабре заметили образование оползня на южном склоне, недалеко от Бернардинского парка.
-
Размер реальной заработной платы в ноябре 2016 года в Могилевской области снизился на 4,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает главное статистическое управление региона.
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-
-
-