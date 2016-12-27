Тематические новости

Мининформ вынес предупреждение «Витебскому курьеру»

Общество

27 декабря 2016

АА

Какой именно материал послужил причиной предупреждения, не разъясняется.

Мининформ вынес предупреждение «Витебскому курьеру»

фото: tut.by

Министерство информации вынесло письменное предупреждение, сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение было вынесено 26 декабря владельцу информационного ресурса vkurier.by «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам», - сообщает пресс-служба Министерства информации.

Согласно Закону о СМИ,  при размещении ненадлежащей информации и наличии предупреждений от Мининформа сайты могут быть заблокированы.

Онлайн-газета “Витебский Курьер” – независимый информационно-публицистический интернет-портал Витебской области.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Общество»
Блогеры