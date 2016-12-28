Бывший глава организации "В помощь детям-сиротам" сядет на пять лет

Вячеслав Давыдович признан виновным в педофилии и экономических преступлениях. Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Минский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряде преступлений экономической направленности, передает БЕЛТА.

Суд проходил в закрытом режиме, поскольку рассматривались дела о половых преступлениях.

Ранее следователи установили, что с апреля 2010-го по ноябрь 2012 года Вячеслав Давыдович совершил действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Причем точное число пострадавших не озвучивалось.

Его действия следователями квалифицированы по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), ст.168 УК (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2 ст.427 УК (служебный подлог).

Напомним, на данный момент Давыдович уже отбывает наказание за совершение экономического преступления (в феврале 2014-го суд приговорил его к 4 годам лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере).

Уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, первоначально было возбуждено против Давыдовича 25 июля 2014-го. Но зимой того же года из-за отсутствия доказательств Следственный комитет прекратил производство: пострадавшие не хотели рассказывать о случившемся. Возобновлено дело было только летом 2015-го.