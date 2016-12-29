БелАЭС получила новый корпус реактора, Беларусь – новую ноту от Литвы
Общество
29 декабря 2016
АА
Вечером 28 декабря новый корпус реактора был доставлен на Белорусскую АЭС. Между тем Литва вручила белорусскому послу ноту в связи с очередным инцидентом 26 декабря.
фото: news.21.by
Корпус реактора изготовлен на волгодонском предприятии "Атоммаш", которое является филиалом АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш"). В Беларусь он был отправлен 31 октября, сообщает БЕЛТА. От завода-изготовителя "Атоммаш" корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере.
Ранее инцидент с корпусом реактора произошел на стройплощадке БелАЭС 10 июля - во время установки он упал, его было решено заменить.
Между тем Литва вручила белорусскому послу ноту с просьбой как можно скорее представить подробную информацию об очередном инциденте и выразила озабоченность тем фактом, что информацию о нем почерпнула из СМИ, а не из официальных источников.
Популярный портал komplat.by, с помощью которого жители Минска и Минского района узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и предоставляли показания приборов учета, из-за перехода на АИС «Расчет-ЖКУ» прекратил функционировать.
По мнению правоохранителей, визовый центр обеспечивал приток в Беларуси иностранных граждан из стран с повышенной террористической активностью, а также помогал с оформлением «липовых» документов для получения шенгенской визы и карты поляка.
Комитетом государственного контроля выявлены факты бесхозяйственности, нерационального использования государственного имущества и средств инновационного фонда Минолисполкома в ходе Минского областного технопарка.
В Витебске ученые института технической акустики НАН РБ впервые на постсоветском пространстве освоили технологию изготовления колоректальных стентов из сплава титана и никеля для восстановления проходимости кишечника.
Недавно в Москве состоялось вручение престижной премии Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016, в рамках которой Minsk Marriott Hotel признан «Лучшим отелем для проведения MICE-мероприятий в СНГ».
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.