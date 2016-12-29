БелАЭС получила новый корпус реактора, Беларусь – новую ноту от Литвы

Вечером 28 декабря новый корпус реактора был доставлен на Белорусскую АЭС. Между тем Литва вручила белорусскому послу ноту в связи с очередным инцидентом 26 декабря.

Корпус реактора изготовлен на волгодонском предприятии "Атоммаш", которое является филиалом АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш"). В Беларусь он был отправлен 31 октября, сообщает БЕЛТА. От завода-изготовителя "Атоммаш" корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере.

Напомним, что 26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено, сообщили на БелАЭС.

Ранее инцидент с корпусом реактора произошел на стройплощадке БелАЭС 10 июля - во время установки он упал, его было решено заменить.

Между тем Литва вручила белорусскому послу ноту с просьбой как можно скорее представить подробную информацию об очередном инциденте и выразила озабоченность тем фактом, что информацию о нем почерпнула из СМИ, а не из официальных источников.