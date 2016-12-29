Глава МИД Польши подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат"
Общество
29 декабря 2016
АА
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат".
фото: socnews.by
По словам Ващиковского, причиной сокращения финансирования "Белсата" стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев, передает БелаПАН.
"Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.
Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски.
О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce.pl директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.
В ответ на это МИД Польши заявил, что решение о финансировании "Белсата" пока не принято. Тогда же Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а директору телеканала Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД.
Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
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