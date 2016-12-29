Тематические новости

Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

Общество

29 декабря 2016

АА

Им стал Анатолий Лаппо, который ранее занимал пост зампреда ГПК.

Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

фото: ay.by

Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Ранее Анатолий Лаппо занимал должность заместителя председателя ГПК. Таким образом, он сменил на посту 67-летнего Леонида Мальцева, которого на днях Александр Лукашенко уволил с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Анатолий Лаппо имеет звание генерала-майора.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Общество»
Блогеры