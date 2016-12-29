Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

Им стал Анатолий Лаппо, который ранее занимал пост зампреда ГПК.
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Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Ранее Анатолий Лаппо занимал должность заместителя председателя ГПК. Таким образом, он сменил на посту 67-летнего Леонида Мальцева, которого на днях Александр Лукашенко уволил с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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