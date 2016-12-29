Ответ МВД главе Белорусской католической церкви: статистика по богослужениям публиковаться не будет
Общество
29 декабря 2016
АА
Отныне данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе.
МВД ответило на письмо, размещенное 27 декабря на сайте Римско-Католической Церкви в Беларуси. Напомним, что глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич подверг сомнению статистику, отражающую количество верующих, которые приняли участие в рождественких богослужениях. По мнению церкви, она была занижена, и данная тенденция прослеживается уже не в первый раз.
На эту претензию МВД ответило, что для него «количество граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств».
Отмечено также, что данная сводка не носит официального характера и, как правило, требует дополнительных уточнений. Статистика МВД, уточняется в письме (более 113 тыс. человек) касалась «исключительно ночных богослужений в храмах в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании Католического Рождества».
Что бы предоствратить «некорректные манипуляции» с информацией, МВД приняло решение впредь использовать свою статистику «исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе».
На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена.
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