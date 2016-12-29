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Путин предоставил российское гражданство 3 уроженцам Беларуси

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 29 декабря 2016

АА

Всего предновогодним указом президента России гражданство получили 62 человека.

Путин предоставил российское гражданство 3 уроженцам Беларуси

smolensk-i.ru

Большинство из них – это уроженцы Украины (33). По указу российский паспорт получит даже представитель США.

Также гражданами России стали четыре уроженца Узбекистана, по два — Армении, Казахстана, Афганистана, Италии, по одному — Азербайджана, Молдовы, Вьетнама и Испании.


 
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