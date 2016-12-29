Путин предоставил российское гражданство 3 уроженцам Беларуси
ЕЖЕДНЕВНИК, 29 декабря 2016
Всего предновогодним указом президента России гражданство получили 62 человека.
smolensk-i.ru
Большинство из них – это уроженцы Украины (33). По указу российский паспорт получит даже представитель США.Также гражданами России стали четыре уроженца Узбекистана, по два — Армении, Казахстана, Афганистана, Италии, по одному — Азербайджана, Молдовы, Вьетнама и Испании.
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