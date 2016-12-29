В Евросоюзе отреагировали на очередной смертный приговор в Беларуси
Общество
29 декабря 2016
АА
Евросоюз вновь призвал белорусские власти присоединиться к глобальному мораторию на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене.
фото: topoboi.com
Так в Брюсселе отреагировали на смертный приговор, вынесенный в Гомеле.
— Этот приговор, как и казни четырех человек ранее в этом году, противоречит обязательствам, взятым на себя властями Беларуси, рассмотреть вопрос введения моратория на применение смертной казни, — цитирует TUT.BY пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майю Кочиянчич.
Она также подчеркнула, что ЕС выступает против применения смертной казни во всех случаях, потому что она «не способна сдерживать преступность и унижает человеческое достоинство».
— Шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе в отношении проблемы смертной казни, по-прежнему будут ключевым вопросом при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси.
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Напомним, что Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется высшая мера наказания. Последние три смертных приговора были приведены в исполнение 5 ноября. А 13 декабря МИД Беларуси и Совет Европы провели совместную конференцию «Отмена смертной казни и общественное мнение» в Минске.
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