В правительстве появился новый вице-премьер

На этот пост назначен бывший министр здравоохранения Василий Жарко.
фото: kp.by
По решению президента Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Василий Жарко имеет медицинское образование, также закончил Академию управления при президенте. Работал врачом в различнх медучреждениях страны, в Брестском облисполкоме, возглавлял санаторий "Криница", а также УП "Белпрофсоюзкурорт". В 2005-2006 годах исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016 занимал пост министра здравоохранения.
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