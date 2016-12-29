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В правительстве появился новый вице-премьер

Общество

29 декабря 2016

АА

На этот пост назначен бывший министр здравоохранения Василий Жарко.

В правительстве появился новый вице-премьер

фото: kp.by

По решению президента Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Василий Жарко имеет медицинское образование, также закончил Академию управления при президенте. Работал врачом в различнх медучреждениях страны, в Брестском облисполкоме, возглавлял санаторий "Криница", а также УП "Белпрофсоюзкурорт". В 2005-2006 годах исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016 занимал пост министра здравоохранения. 

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