Лукашенко поручил проработать вопрос благотворительности со стороны бизнеса
Общество
30 декабря 2016
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать вопрос более плотного привлечения белорусского бизнеса к благотворительности.
"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее), - заявил Александр Лукашенко. - Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется".
Президент подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе, соощает пресс-служба президлента.
"Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать", - велел глава государства.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Зона особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает 265 объектов, в том числе два национальных парка – «Беловежская пуща» и «Нарочанский», 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Популярный портал komplat.by, с помощью которого жители Минска и Минского района узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и предоставляли показания приборов учета, из-за перехода на АИС «Расчет-ЖКУ» прекратил функционировать.
По мнению правоохранителей, визовый центр обеспечивал приток в Беларуси иностранных граждан из стран с повышенной террористической активностью, а также помогал с оформлением «липовых» документов для получения шенгенской визы и карты поляка.
Комитетом государственного контроля выявлены факты бесхозяйственности, нерационального использования государственного имущества и средств инновационного фонда Минолисполкома в ходе Минского областного технопарка.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.