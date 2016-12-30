Милиция усилит меры безопасности в поездах на новогодние праздники
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 декабря 2016
АА
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Как сообщила пресс-служба МВД, в текущем году в составах, следующих по территории республики, зарегистрировано 210 преступных деяний, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
По данным милиции, чаще всего совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства явились личные вещи пассажиров, в 51 – мобильные телефоны, в 34 – деньги.
Также в поездах совершено 14 хулиганств, 3 мошенничества, 2 тяжких телесных повреждения, выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 – контрабанды.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
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