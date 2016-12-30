На «Северном» полигоне электростанция может стать мощнее
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 декабря 2016
АА
На 700 киловатт/час может быть увеличена мощность электростанции, действующей на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском.
Увеличение мощности может произойти в результате реализации проекта «Газодренажная система юго-западного склона полигона ТКО «Северный». Недавно данный строительный проект получил положительное заключение Госстройэкспертизы по Минской области.
Как сообщили в компании «ТДФ Экотех-Северный», после получения на строительство данного проекта, на полигоне будет установлено 6 ригол – перфорированных труб общей протяженностью 500 метров, газораспределительный коллектор и 85 метров магистрального трубопровода. Это позволит дополнительно получать до 600 кубометров свалочного газа в час. Данный дополнительный объем, соответственно, даст возможность нарастить мощность электростанции на 700 киловатт/час.
При оперативном согласовании всех документов новый проект может быть введен в эксплуатацию уже к апрелю 2017 года.
Напомним, что энергоустановки, действующие на полигоне «Северный» позволяют сокращать вредные выбросы в атмосферу более чем на 80 тысяч тонн СО2 в год.
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