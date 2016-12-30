Специалисты не нашли повреждений на корпусе реактора БелАЭС
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 декабря 2016
АА
В результате обследования реактора, прибывшего на первую белорусскую АЭС, специалисты не нашли никаких повреждений, которые могли быть причинены оборудованию в результате транспортировки.
По информации ГП «Белорусская АЭС» и АО «Инжиниринговая компания АСЭ» (Генподрядчик по строительству Белорусской АЭС), 26 декабря 2016 года при проведении маневровых работ во время транспортировки корпуса реактора для Белорусской АЭС на станции «Славное» Белорусской железной дороги произошло незначительное касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 км/час.
28 декабря 2016 года в 22.00 корпус реактора прибыл на площадку Белорусской АЭС. 29 декабря 2016 года с участием представителей генерального конструктора, завода – изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено.
В соответствии с регламентом входной контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, поступающего на АЭС, будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.
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