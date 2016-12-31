С Новым 2017 годом, друзья!

Прошедший год стал годом экономических испытаний для всех белорусов. И, наверное, давно не было такого года, окончание которого бы так ждали большинство жителей нашей маленькой, но почти европейской страны. При этом окружающая нас экономическая действительность также не позволяет возлагать на 2017 год каких-то сладких перспектив. Но все равно хочется, чтобы было лучше.

И, знаете, мы уверены, что будет лучше. И даже, если денег в кармане у каждого белоруса станет меньше, то это еще не повод записывать 2017 год в негатив. В конце концов, как доказано уже многочисленными научными исследованиями, уровень дохода человека никак не влияет на его уровень счастья. Поэтому редакция «Ежедневника» не только желает всем счастья в новом 2017 году. Мы императивно обязываем всех быть счастливыми и обязываем вас сделать счастливым хотя бы одного другого человека. Со своей стороны каждый сотрудник «Ежедневника» обязуется в следующем 2017 году сделать именно это. Если это удастся, то следующий год, не смотря ни на какие катаклизмы, станет самым счастливым годом в вашей жизни. Любите и будьте любимыми!