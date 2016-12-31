С Новым 2017 годом, друзья!

Редакция «Ежедневника» присоединяется ко всем поздравлениям, которые вы, дорогие друзья, уже получили или еще получите накануне Нового 2017 года, и хочет добавить еще ложку меда в этот сладкий коктейль.
Прошедший год стал годом экономических испытаний для всех белорусов. И, наверное, давно не было такого года, окончание которого бы так ждали большинство жителей нашей маленькой, но почти европейской страны. При этом окружающая нас экономическая действительность также не позволяет возлагать на 2017 год каких-то сладких перспектив. Но все равно хочется, чтобы было лучше.
И, знаете, мы уверены, что будет лучше. И даже, если денег в кармане у каждого белоруса станет меньше, то это еще не повод записывать 2017 год в негатив. В конце концов, как доказано уже многочисленными научными исследованиями, уровень дохода человека никак не влияет на его уровень счастья. Поэтому редакция «Ежедневника» не только желает всем счастья в новом 2017 году. Мы императивно обязываем всех быть счастливыми и обязываем вас сделать счастливым хотя бы одного другого человека. Со своей стороны каждый сотрудник «Ежедневника» обязуется в следующем 2017 году сделать именно это. Если это удастся, то следующий год, не смотря ни на какие катаклизмы, станет самым счастливым годом в вашей жизни. Любите и будьте любимыми!
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Зона особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает 265 объектов, в том числе два национальных парка – «Беловежская пуща» и «Нарочанский», 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Популярный портал komplat.by, с помощью которого жители Минска и Минского района узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и предоставляли показания приборов учета, из-за перехода на АИС «Расчет-ЖКУ» прекратил функционировать.
По мнению правоохранителей, визовый центр обеспечивал приток в Беларуси иностранных граждан из стран с повышенной террористической активностью, а также помогал с оформлением «липовых» документов для получения шенгенской визы и карты поляка.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.