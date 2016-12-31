В 2017 году посещение пограничной зоны гражданами Беларуси будет бесплатное
Общество
31 декабря 2016
АА
С нового года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне.
Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство). Новые правила регулируются Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 года "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь".
Еще одно актуальное для белорусских граждан изменение - срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с 1 года до 2 лет. Госпошлина за данную услугу составит 0,4 базовой величины. Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе, и ряду других категорий граждан, для чего подготовлен соответствующий проект указа.
В новом году изменится порядок посещения пограничной зоны и пограничной полосы для иностранных граждан. Так, срок действия пропуска в погранзону увеличится с 1 года до 2 лет, а ставка госпошлины за его выдачу составит 0,4 базовой величины. Порядок получения пропуска в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси. Бесплатно попасть в погранполосу сможет иностранец, имеющий пропуск в пограничную зону.
Пограничная зона - участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны границы.
Пограничная полоса - участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы, пишет БЕЛТА.
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