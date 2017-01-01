МВД не зафиксировало ЧП и преступлений в новогоднюю ночь

По данным Министерства внутренних дел Беларуси в местах массовых гуляний чрезвычайных происшествий и преступлений в новогоднюю ночь не зафиксировано.

"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. В столице праздничные гуляния проходили на 31 площадке", - сказали в МВД.

Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни традиционно несут службу в усиленном режиме.

Новогодние праздники продолжаются. В Минске основные мероприятия пройдут возле Дворца спорта.

Министерство внутренних дел напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции.

Как сообщил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник, в Минске новогодняя ночь прошла достаточно спокойно и по линии ГАИ. Дорожно-транспортных происшествий, в которых бы пострадали люди, зафиксировано не было, пишет БЕЛТА.

