Трудоустраивать граждан могут теперь только агентства, включенные в реестр
Общество
01 января 2017
АА
Услуги по трудоустройству граждан на территории Беларуси с 1 января 2017 года будут предоставлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр агентств по трудоустройству.
Как сообщает БЕЛТА, с 1 января 2017 года вступило в силу постановление Совета Министров от 22 октября 2016 года № 855 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь".
Этим постановлением утверждены Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления и Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству. Владельцем реестра определено Министерство труда и социальной защиты.
Установлена форма свидетельства о включении в реестр. С 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие оказывать гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, должны предоставить в Минтруда и соцзащиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству. Министерство включает сведения в реестр и выдает соответствующее свидетельство в течение 10 дней со дня приема заявления. К слову, плата за включение сведений в реестр и выдачу свидетельства, за внесение изменений или дополнений в реестр, исключение сведений из него, а также выдачу дубликата свидетельства не взимается.
Реестр будет размещен на информационном интернет-портале государственной службы занятости и на официальном сайте министерства. Что касается оказываемых услуг, то это консультирование по вопросам составления резюме и собственно его составление или редактирование; организация работы по профориентации; предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и о требованиях к кандидатам; распространение резюме среди потенциальных нанимателей; подготовка к собеседованию с нанимателем и организация такого собеседования; содействие в оформлении трудовых отношений; содействие в подборе подходящего места работы.
Для агентств по трудоустройству установлен ряд обязательств. Главное - они должны оформить письменный договор об оказании одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. Самое важное - оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуги, а не заранее. Причем в договоре должны быть указаны не только стоимость услуг, но и период их предоставления. Таким образом, теперь у граждан и агентств по трудоустройству есть дорожная карта для выстраивания честных и взаимоответственных отношений, установлены права и обязанности двух сторон.
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