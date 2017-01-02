На 3 января синоптики прогнозируют метель

Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 3 января, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Так на всей территории Беларуси будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов. Гидромет предупреждает о сложных погодных условиях 4-5 января.
Утром и днем 4 января на большей части территории прогнозируется сильный снег. Также возможно усиление ветра порывами до 15-21 м/с: 4 января - на большей части территории, 5 января - ночью по северо-западной половине страны, днем - во многих районах республики.
Услуги по трудоустройству граждан на территории Беларуси с 1 января 2017 года будут предоставлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр агентств по трудоустройству.
Редакция «Ежедневника» присоединяется ко всем поздравлениям, которые вы, дорогие друзья, уже получили или еще получите накануне Нового 2017 года, и хочет добавить еще ложку меда в этот сладкий коктейль.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Зона особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает 265 объектов, в том числе два национальных парка – «Беловежская пуща» и «Нарочанский», 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения.
Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.