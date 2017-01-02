На 3 января синоптики прогнозируют метель

Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 3 января, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так на всей территории Беларуси будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов. Гидромет предупреждает о сложных погодных условиях 4-5 января.

Утром и днем 4 января на большей части территории прогнозируется сильный снег. Также возможно усиление ветра порывами до 15-21 м/с: 4 января - на большей части территории, 5 января - ночью по северо-западной половине страны, днем - во многих районах республики.