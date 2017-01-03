Беларусь ждут морозы до минус 27 градусов

В первую неделю 2017 года погода будет очень изменчивой: сначала сильный снег, порывистый ветер, затем усиление морозов.
фото: ng72.ru
Об этом TUT.BY рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
На ближайшие дни объявлен оранжевый уровень опасности. 4 января ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории сильный снег. По юго-западной половине страны усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 5 января, в четверг, по северо-западу страны, а 6 января повсеместно резко похолодает.
4 января, в среду, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, который днем сместится на север нашей страны. Ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, на большей части территории страны сильный снег, слабая метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью 0, -5°С, по северо-востоку при прояснениях -6 -8°С, днем -3, +2°С.
Далее циклон будет уходить на Россию и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух.
5 января, в четверг, на большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток -8 -15°С, по юго-востоку -1 -7°С.
В дальнейшем ожидается резкое усиление морозов.
6 января, в пятницу, в отдельных районах, преимущественно по восточной половине Беларуси, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в течение суток -13 -20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С.
7 января, в субботу, в отдельных районах страны небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С; днем -11 -18°С, по востоку до -20°С.
8 января, в воскресенье, в отдельных районах страны кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С, днем -9 -16°С; по западу ночью -10 -14°С, днем -4 -8°С.
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