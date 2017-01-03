МВД прокомментировало инцидент со стрельбой в Минске 1 января

МВД прокомментировало инцидент, произошедший 1 января в минской многоэтажке, во время которого милиционер применил табельное оружие в отношении шумного жильца.

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД, объяснил TUT.BY, почему сотрудник прибыл на место происшествия один и как он действовал после стрельбы.



«1 января утром поступило сообщение о том, что в одной из квартир по пр. Любимого в Минске шумит компания. Туда был направлен один сотрудник милиции, — рассказал Дмиьтрий Курьян. — В ходе разбирательства один из жильцов квартиры повел себя неадекватно. Он нанес сотруднику милиции удар в область живота, завязалась потасовка, в ходе которой милиционер был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, но не возымел воздействия. В процессе борьбы произошло еще два выстрела. В отношении нападавшего (жильца — TUT.BY) возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Я повторяю: сотрудник прибыл один, он сразу доложил о случившемся в оперативно-дежурную службы, которая направила на место происшествия дополнительные наряды милиции и скорую. До их приезда сотрудник находился в подъезде».

По словам представителя МВД, еще два сотрудника милиции, о которых говорят родственники раненого, прибыли позже.

Также Дмитрий Курьян отметил, что сотрудник оперативно-дежурной службы имел право и был обязан отреагировать на сообщение о шуме в доме и имел право один прибыть на место происшествия.

Как отметил Дмитрий Курьян, оценку произошедшему даст следствие. На вопрос, мог ли сотрудник милиции в сложившейся ситуации действовать по-другому, он не ответил.

Напомним, инцидент произошел в одном из домов по проспекту Любимова в Минске в седьмом часу утра 1 января. Андрей Г. шумно отмечал новый год с женой и близкими, кто-то из соседей вызвал милицию.

«Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и милиционер сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Тот дважды выстрелил в него», — рассказала TUT.BY Анастасия Т., жена Андрея.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, сотрудник милиции попытался побеседовать и вразумить молодого человека, вышедшего из квартиры, на которую поступила жалоба. В ответ мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанёс удар сотруднику милиции в область груди, затем — серию ударов в область головы. Кроме того, напавший попытался завладеть табельным оружием милиционера.

В ходе конфликта милиционер предупредил о возможном применении оружия, а затем был вынужден произвести предупредительный выстрел в сторону. Вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, молодой человек схватил милиционера за руку и вновь попытался завладеть табельным оружием. В ходе борьбы было произведено еще 2 выстрела, в результате которых нападавшему причинены сквозные ранения в области груди и левой стопы.

И милиционер, и минчанин доставлены в больницу. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки.

Сотрудник милиции характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.