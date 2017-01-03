Зажгли: празднуя Рождество и Новый год, от пиротехники пострадали около 30 белорусов
Общество
03 января 2017
АА
Около 30 человек в Беларуси с 25 декабря получили травмы, связанные с применением пиротехники, сообщила во вторник журналистам представитель Минздрава республики Наталья Пугачева.
syasnews.ru
"За период с 25 декабря в республике от пиротехники пострадали около 30 человек", — сказала Пугачева.
Она добавила, что среди пострадавших девять детей, сообщает РИА Новости.
В свою очередь начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян сообщил, что за период новогодних праздников из незаконного оборота изъято более 2,7 миллиона пиротехнических изделий. Также установлено около 420 фактов незаконного оборота пиротехники.
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