Дело против «Дела». Основатель бизнес-журнала попал под следствие

До минувшей осени он позиционировал себя руководителем издания, несмотря на открытое уголовное дело. Об этом TUT.BY рассказали бывший корреспондент журнала, один действующий автор и нынешний руководитель «Дела».

По их словам, в настоящее время «расследуется уголовное дело, главным фигурантом которого является Жук». К самому бизнесмену мера пресечения не применялась. «Он на свободе», — сказал один из собеседников.

Журналист Виктор Жук стоял у истоков основания журнала «Дело» в июле 1991 года. В штате тогда было 4 сотрудника. В 2011 году в составе издательства были три самостоятельных подразделения со штатом 30 человек, сказано на сайте издания. В конце нулевых годов случился кризис рынка печатных СМИ. Единственным собственником журнала стало Министерство информации через подведомственное издательство «Беларусь». Жук, чтобы сохранить журнал и продолжить развивать бизнес, запустил параллельно одноименный интернет-ресурс. «Только благодаря инициативе Виктора Николаевича журналу удавалось держаться на плаву. Были, как у всех, проблемы с деньгами. Некоторые издания вообще умирали. Но Жуку надо отдать должное. Он находил в столь сложное время средства для выхода журнала», — говорит бывший коллега Жука.

В августе прошлого года РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» угодило в черный список неплательщиков налогов в Минске. «У журнала были проблемы с оплатой разных платежей, зарплатой. Хотя реклама размещалась, деньги вроде бы должны были поступать. Естественно, данный факт не мог не озадачить вышестоящие структуры», — говорит бывший корреспондент журнала.

Помимо издания журнала Виктор Жук проводил ежегодный конкурс «Человек дела», в котором награждали лучших, по версии издания, предпринимателей. Последний конкурс прошел в июле. Бизнесмен пребывал, как обычно, в хорошем расположении духа, не подавал вида об имеющихся проблемах. По словам наших собеседников, «дебет с кредитом не сошелся у Мининформа» именно после этого конкурса.

В итоге Жук был «и де-факто» отстранен от руководства журналом. А исполняющим обязанности главного редактора назначен Владимир Герасимович. Мининформ поручил издательству «Беларусь» погасить долги журнала и обеспечить его выход. Но номера получились сдвоенные.

В управлении Следственного комитета по Минску заявили TUT.BY, что в настоящее время выясняются обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия «Журнал «Дело» по фактам размещения рекламы субъектов хозяйствования в данном издании с 2009 по 2015 год. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия. От других комментариев там воздержались.

— РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» — это государственное предприятие. К нему нет вопросов [у силовиков], — сказал TUT.BY Владимир Герасимович. — Это он (Виктор Жук) 20 лет вводил людей в заблуждение, позиционировал, что это его журнал. Журнал учреждал Совет Министров БССР в 1991 году. Распоряжение было подписано Вячеславом Францевичем Кебичем. «Одобрительно отнестись к предложению Госкомитета печати БССР и издательства «Беларусь» об организации в 1991 году выпуска рекламно-коммерческого журнала «Дело» и приложения к нему «Белорусский деловой вестник» для обеспечения информацией советских и зарубежных предприятий, и содействия межрегиональных внешнеэкономических связей». Государство заботилось и до сих пор заботится о развитии бизнеса в стране.

Среди учредителей журнала были и физлица, несколько раз менялся устав предприятия. Но основным собственником было издательство «Беларусь». Оно сейчас остается единственным владельцем.

Что касается возбужденного уголовного дела, то, по словам Герасимовича, корректно говорить «о неправильном использовании средств рекламодателей» структурами Виктора Жука. «На Жука зарегистрированы несколько компаний с похожими [на РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)"] названиями. Он, видимо, перепутал государственное предприятие с частным. Следствие разберется», — заключил Герасимович.

Если дело было возбуждено почти год назад, то как стало возможным проведение церемонии награждения победителей конкурса «Человек дела - 2016» в июле прошлого года? «Это хороший вопрос. Я тогда еще здесь не работал. Но следствие выяснит [законность всей той схемы, по которой конкурс был проведен]», — сказал Герасимович.

«Выпуск журнала „Дело“ налажен. У нас задолженности перед бюджетом нет. Но из-за этой истории с Жуком нам сложно вести переговоры с рекламодателями. Хотя мы как госпредприятие к этому не имеем никакого отношения», — заключил новый главред журнала.

