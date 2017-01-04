Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС
Общество
04 января 2017
АА
Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции.
фото: sputnik.by
Об этом было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики, пишет Delfi. Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс сообщил, что дипломат будет назначен на этой неделе. Пока указ не подписан, его фамилия не разглашается. Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, прося обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта.
Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км. от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона. Беларусь c претензиями Литвы не согласна.
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