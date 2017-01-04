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В Беларуси разработают новый порядок предоставления льготных кредитов на строительство жилья
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23:58
Поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году сократились на 20,3 процента
По факту гибели рабочего в шахте «Беларуськалия» заведено уголовное дело
04 января 2017
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено в связи с гибелью рабочего 3 января.
фото: sk.gov.by
Вечером 51-летний мужчина был смертельно ранен куском горной породы. В рамках уголовного дела правоохранители устанавливают причины происшедшего. Следователи изучают документы, которые регламентируют порядок проведения горных работ, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.
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В Беларуси скорректирован порядок реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 30 декабря 2016 года № 1122.
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Двое безработных минчан через лжеструктуры вывезли за пределы Беларуси мясную продукцию, незаконно заработав более 820 тыс. рублей.
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В Беларуси создана межведомственная рабочая группа, которая займется разработкой нового механизма предоставления льготных кредитов на строительство жилья.
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Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции.
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Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении директором продавца сельхозтехники Торговый дом «МТЗ-Сибирь» свыше 154 млн российских рублей.
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Около 30 человек в Беларуси с 25 декабря получили травмы, связанные с применением пиротехники, сообщила во вторник журналистам представитель Минздрава республики Наталья Пугачева.
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В интервью православному ТК «Союз» Митрополит Минский и Заславский Павел сделал ряд заявлений.
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МВД прокомментировало инцидент, произошедший 1 января в минской многоэтажке, во время которого милиционер применил табельное оружие в отношении шумного жильца.
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В первую неделю 2017 года погода будет очень изменчивой: сначала сильный снег, порывистый ветер, затем усиление морозов.
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Главным своим достижением на посту председателя Минского горисполкома, который он занимает два года, Андрей Шорец считает реформу ЖКХ.
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Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 3 января, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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Белорусские парламентарии предлагают изменить механизм распределения транспортного налога в пользу местных дорог.
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Сотрудник столичной милиции стрелял в 28-летнего жителя Минска, который вместе с друзьями и их семьями отмечал дома Новый год.
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Услуги по трудоустройству граждан на территории Беларуси с 1 января 2017 года будут предоставлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр агентств по трудоустройству.
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По данным Министерства внутренних дел Беларуси в местах массовых гуляний чрезвычайных происшествий и преступлений в новогоднюю ночь не зафиксировано.
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1 января 2017 года, согласно постановлению правительства, размер месячной минимальной зарплаты (МЗП) в Беларуси увеличен до 265 рублей.
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С нового года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне.
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Редакция «Ежедневника» присоединяется ко всем поздравлениям, которые вы, дорогие друзья, уже получили или еще получите накануне Нового 2017 года, и хочет добавить еще ложку меда в этот сладкий коктейль.
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На 700 киловатт/час может быть увеличена мощность электростанции, действующей на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском.
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В результате обследования реактора, прибывшего на первую белорусскую АЭС, специалисты не нашли никаких повреждений, которые могли быть причинены оборудованию в результате транспортировки.
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В Беларуси более 130 человек задержаны в первый день 2017 года за езду в нетрезвом виде
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В Беларуси создана межведомственная рабочая группа, которая займется разработкой нового механизма предоставления льготных кредитов на строительство жилья.
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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице сотрудники службы скорой медпомощи обслужили 2 176 вызовов, 1 января — 2 800, а 2-го — 2 644.
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В Беларуси скорректирован порядок реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 30 декабря 2016 года № 1122.
-
Двое безработных минчан через лжеструктуры вывезли за пределы Беларуси мясную продукцию, незаконно заработав более 820 тыс. рублей.
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ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
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