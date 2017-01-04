Повышена тарифная ставка первого разряда

Решение о повышении тарифной ставки первого разряда с 1 января 2017 года принял Совмин.
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Ставка, от которой рассчитываются зарплаты работников бюджетной сферы, выросла на 1,2 рубля. С 1 января она составляет 31 рубль.
Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерах 8,6-5,7 he,ktq.
Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.
Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.
Напомним, что ранее было принято решенение о повышении с 1 января минимальной заработной платы до 265 рублей.
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Редакция «Ежедневника» присоединяется ко всем поздравлениям, которые вы, дорогие друзья, уже получили или еще получите накануне Нового 2017 года, и хочет добавить еще ложку меда в этот сладкий коктейль.
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