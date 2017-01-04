В Беларуси по заказу Министерства обороны модернизировали БТР-70

Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, реализация проекта проводилась за счет собственных средств предприятия. Заказчик — Министерство обороны.



По словам Лавренюка, в результате реализации выданного тактико-технического задания удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести ряд изменений в эргономику машины. Изменения не коснулись башенного пулеметного вооружения, оно осталось штатным.



Установка проверенного временем водометного движителя от БТР-80 и более мощного силового агрегата — 8-цилиндрового дизельного двигателя "КамАЗ-7403.10" с турбонаддувом мощностью 260 л. с. — потребовала изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления, а также доработки корпуса машины.



В результате масса бронетранспортера увеличилась на полторы тонны и составила около 13 т (БТР-70 весит 11,5 т, БТР-80 — 13,6 т). Это никак не повлияло на ходовые качества БТР-70МБ1, который в ходе испытаний смог на шоссе развить скорость 92 км/ч.



Серьезные изменения коснулись компоновки забронированного пространства. Так, для обеспечения комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении увеличена его высота на 14 см, а для удобства выхода из машины — расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей. Для ведения устойчивой и надежной связи БТР-70МБ1 получил отечественную цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ "Дрофа". Она обеспечивает передачу речевой и цифровой информации по помехозащищенному каналу связи.



В целях маскировки и прикрытия боевой машины от огня противотанковых средств модернизированный БТР оборудован шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902В "Туча-2", отстреливающими на дальность 200—300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50х28 м.



Государственные испытания БТР-70МБ1 завершились в ноябре 2016 года.