Как долго продлится в Беларуси демографический расцвет?

По итогам 9 месяцев прошлого года Беларуси удалось выйти на естественный прирост населения. На 1 октября 2016 года в стране родилось на 518 человек больше, чем умерло. Вопрос в том, как долго сохранится положительная динамика?

Также с 2014 года численность населения страны впервые за последние 20 лет стала прирастать. В 2015 году родилось 119 тыс. детей, такой рождаемости не наблюдалось в Беларуси с 1994 года.

Такие данные озвучил на пресс-конференции в среду заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак. По его словам, вышеназванные цифры говорят сами за себя. «Приведенные показатели – это большое достижение, ставшее результатом в том числе той социальной политики по поддержке материнства и семей с детьми, которое проводит государство в последние несколько лет, – подчеркнул он. – Так, сегодня стабильно функционирует система государственных пособий, развиваются новые виды социальных услуг для семей и др.».

Также замминистра отметил, что в Беларуси более 57% рожденных – это вторые и последующие дети. И количество многодетных семей на сегодня составляет 86 тыс. Тогда как по данным 2009 года таких семей насчитывалось 62,5 тыс.

«Как видим, на лицо тенденция увеличения семей с двумя и более детьми, и мы надеемся, что она будет продолжаться», – отметил Александр Румак.

Глазами демографов

Однако демографы настроены не так оптимистично. По их мнению, значительного роста рождаемости в ближайшем будущем ждать вряд ли стоит по причине в первую очередь возрастных структур. Так, сегодня в активный детородный возраст вступает малочисленное поколение женщин, родившихся во второй половине 90-х и начале 2000-х годов, когда наблюдался спад рождаемости.

«Сложно сказать, сохранится ли в ближайшие годы положительная динамика, – отметила в беседе с «Ежедневником» демограф, научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Беларуси Анастасия Боброва. – Я бы побоялась утверждать, что Беларуси стоит ждать роста рождаемости в ближайшие пять лет. Будет очень хорошо, если удастся сохранить хотя бы то, что есть».

«Да, это хорошо, что наконец рождаемость у нас превысила смертность», – отметила при этом эксперт. – Но насколько нам нужно будет увеличивать рождаемость, чтобы преодолевать увеличивающуюся в абсолютном размере смертность?»

Да и вопрос, связанный со снижением уровня смертности в стране, до сих пор остается открытым, считает Анастасия Боброва. Хотя смертность в Беларуси в абсолютном размере сокращается, ее «болезненные» точки никуда не деваются: в первую очередь это высокие показатели смертности мужчин трудоспособного возраста, особенно проживающих в сельской местности.

Также демограф указала еще на одно важное обстоятельство – на социально-экономическое положение в стране, которое напрямую влияет на ситуацию с рождаемостью и смертностью.

«Сегодняшний хороший результат, о котором мы говорим, это те рождения, которые были запланированы семьями год, полтора назад, когда ситуация в стране была достаточно благополучная. И да, безусловно, тут сыграла свою роль реализация мер программы демографической безопасности: это и увеличение размера пособий и льготы на жилье для многодетных семей, – отметила Анастасия Боброва. – Но прошлый год был трудным, особенно с экономической точки зрения, и 2017 год скорее всего будет неблагоприятным судя по прогнозам. А если социально-экономические условия продолжат ухудшаться, естественно будет падать рождаемость, а смертность будет расти».

«Поэтому, на мой взгляд, не нужно зацикливаться на каком-то абсолютном числе родившихся, – резюмировала демограф. – Скорее нужно делать упор на качестве той жизни, которую эти родившиеся дети увидят».