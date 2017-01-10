За бракованные пять белорусских рублей минчанин может получить 200 долларов
Общество
05 января 2017
АА
На банкноте пропечатан необычный серийный номер. Ориентировочную стоимость необычной банкноты специалисты оценивают в 150−200 долларов.
Минчанин нашел необычную белорусскую банкноту с восьмизначным номером, сообщает сайт «Белорусская бонистика». Уникальность банкноты в том, что серийный номер белорусских денег образца 2009 года обычно состоит из семи цифр.
Серийный номер этой банкноты номиналом пять рублей — АВ 10000000. Бонисты предполагают, что наличие банкноты с восьмизначным номером следует расценивать как брак, хотя «существование такой банкноты полностью закономерно, так как тираж каждой серии банкнот (кроме серии замещения) составляет 10 миллионов экземпляров».
Также коллекционеры подтвердили подлинность этой банкноты: «Все цифры номера банкноты под воздействием УФ-излучения обладают свечением, аналогичным цифрам на других банкнотах. Кроме этого, на банкноте присутствуют все публичные защитные элементы. Исходя из этого, можно утверждать, что банкнота и ее номер являются подлинными».
Ориентировочную стоимость необычной банкноты специалисты оценивают в 150−200 долларов.
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