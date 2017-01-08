Лукашенко поделился своим мнением об автономии БПЦ

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко отметил, что «есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там».

«Знаете, жизнь все расставит на свои места, — подчеркнул он. — Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует», пишут Naviny.by.

По его мнению, белорусам абсолютно не мешает сегодня то, что «мы с братскими народами — россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе».

Таким образом, Лукашенко ответил на час от часу появляющиеся в обществе дискуссии о необходимости отделения Белорусской православной церкви от Московского патриархата.

Кроме этого он напомнил, что высказывал свое мнение по поводу развития церкви 22 сентября во время встречи с Синодом БПЦ, но это «ничего общего не имеет с тем, что мы должны сегодня обязательно порезать все по живому и разъединиться».

Лукашенко уверен, что делать этого не надо: «Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед. Не надо смотреть очень далеко. В противном случае, мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно. И надо быть очень аккуратными для того, чтобы сориентироваться в этом бурном и неопределенном мире».

Напомним, что также официальный белорусский лидер заявил сегодня в храме, что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать».