В Беларуси православные отмечают Рождество

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах на территории Беларуси прошли рождественские богослужения.

Перед самим праздником православного Рождества принято соблюдать 40-дневный Рождественский пост (то есть не пить и не обжорствовать на Новый год), и даже рождественский стол подразумевает под собой приготовление 12 постных блюд.

По народным традициям и поверьям, в ночь перед Рождеством в мире хозяйничают две силы: добро и зло. И та сила, к которой человек склонялся, и совершала с ним чудеса в эту волшебную ночь. Одна сила звала на колядки, празднование рождения Христа за рождественским столом, а другая сила собирала на шабаш нечистую силу, ведьм и чертей. Вечером по селам начинала ходить по домам «коляда» - наряженные и переодетые молодые парни в шубах навыворот и с масками зверей на лицах. Они стучали в дома, пели колядные песни, хвалили и прославляли хозяев, не жалея добрых слов. Снегопад считался хорошим признаком в сочельник, который обещал каждому дому процветание, урожай и достаток.

Кстати, 7 января отмечают Рождество совсем немногие.

Помимо Русской православной церкви, в ночь с 6-го на 7 января этот праздник отмечают Иерусалимская, Украинская, Белорусская, Грузинская и Сербская православные церкви, афонские монастыри, католические церкви восточного обряда (например, Украинская греко-католическая церковь), а также протестанты, следующие традициям отмечать религиозные праздники по юлианскому календарю.

Оставшиеся 11 православных церквей мира проводят празднование Рождества Христова, как и католические христиане, в ночь с 24-го на 25 декабря. Объясняется такая традиция использованием так называемого новоюлианского календаря, который совпадает с используемым католиками григорианским календарем.

В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, сказано, что 2016 год был непростым, но вместе с тем принес «немало духовной радости» и отмечен «многими важными событиями в жизни церкви».