Школ и садов в Беларуси становится все меньше

Такие данные содержатся в статистическом бюллетене «Образование в Республике Беларусь 2016-2017», подготовленном Белстатом. Согласно документу, в нашей стране с 2010 по 2016 год исчезло 220 объектов дошкольного образования, 499 учреждений общего среднего образования, 33 учреждения профессионально технического образования и 4 учреждения высшего образования. Увеличение зафиксировано лишь среди учреждений среднего специального образования. С 214 объектов в 2010 году их число выросло до 230 в 2016, пишет Thinktanks.by.

Основное сокращение учреждений образования происходит в сельской местности. В городах и городских поселках, наоборот, отмечен ост их количества. Там за 6 лет начало работать 61 учреждение дошкольного образования, а также 108 школ, лицеев и гимназий. Понятно, что ПТУ, техникумы и вузы на селе и ранее не возводились.

Дошкольные учреждения

Как показывает статистика, обеспеченность дошкольными учреждениями в Беларуси оставляет желать лучшего. В целом по стране на 100 мест в учреждениях дошкольного образования приходится 107 детишек-соискателей. В 2010 году соискателей было 104. При этом самая удручающая ситуация сейчас складывается в Минске, где на 100 мест приходится 116 детей.

В то же время в ясли, детсады и прочие подобные организации в целом по Беларуси ходит 75% детей в возрасте от 1 до 5 лет. В Минске такой охват малышей составляет 87,3% и является самым высоким показателем по стране.

Всего же в дошкольные учреждения в Беларуси в 2016 году посещали 418 тысяч малышей, тогда как в 2011 – 387 тысяч.

Школы

Вместе с тем, количество учеников в белорусских школах за шесть лет выросло на 44 тысячи человек. Если в 2011 году школы, гимназии и лицеи посещало 938 тысяч школьников, то в 2016 – 982 тысячи.

При этом на 11,5 тысяч сократилась численность учителей в школах. Если в 2010 году в учреждениях общего среднего образования трудилось 111,7 тысяч учителей, включая руководителей, то в 2016 году их стало 100,2 тысячи.

Примечательно, что если в 2016 году в Беларуси действовало 3155 учреждений общего среднего образования, то в еще 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.

Колледжи и вузы

Училища, колледжи и вузы демонстрируют спад числа учащихся.

Так в учреждениях профессионально-технического образования в 2010 году в Беларуси училось 106 тысяч человек. В 2016 году этот показатель немного превысил 70 тысяч.

Если в 2010 году в учреждениях среднего специального образования учились 167 тысяч человек, то в 2016 – 117 тысяч.

За последние 6 лет почти на 130 тысяч человек уменьшилось число белорусских студентов. Если в 2010 году в вузах училось 442,9 тысяч, то в 2016 – 313,3 тысячи. При этом на 110 тысяч сократилось число студентов, обучающихся на платной основе.

Кстати, уменьшилась и численность профессорско-преподавательского состава

в учреждениях высшего образования. Если в 2010 году в вузах Беларуси преподавало 24,4 тысячи человек, то в 2016 – 21,6 тысяч.

Исходя из тенденций, можно сделать вывод, что число учащихся в школах в ближайшей перспективе будет возрастать. В то же время количество открывающихся объектов дошкольного и среднего образования явно непропорционально числу закрывающихся и потребность в них будет увеличиваться. Резкое же уменьшение числа студентов вряд ли свидетельствует о росте качества образования за счет сокращения количества. Во многом его заслуга – демографическая яма середины-конца 90-х и определенная неудовлетворенность эффектом от высшего образования в Беларуси для обеспечения дальнейшего материального благополучия молодых людей.