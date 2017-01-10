Морозы в Беларуси ослабнут в середине недели

"Пик морозов подходит к концу, они начнут постепенно ослабевать, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе", — сообщил БелаПАН начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



Во вторник, 10 января, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 11—17°С, при прояснениях 18—24°С; днем минус 6—12°С.



В среду, 11 января, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 12—19°С, при прояснениях 20—23°С, в отдельных районах по юго-востоку минус 9—11°С; днем минус 5—10°С.



"С четверга власть над погодой возьмет атлантический циклон с центром над Скандинавией и его атмосферные фронты, которые будут проходить через Беларусь. Северные ветры сменятся на юго-западные. Установится сырая, ветреная с осадками погода", — сообщил Рябов.



В четверг, 12 января, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 7—12°С; днем минус 2—8°С, в крайних западных районах 0 — минус 1°С.



В пятницу, 13 января, на большей части территории снег. В отдельных районах метель, усиление ветра порывами до 15—17 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 1—7°С, при прояснениях до минус 13°С; днем минус 5 — плюс 1°С.



В выходные дни на большей части территории страны кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в субботу ночью минус 1—8°С, при прояснениях до минус 10°С; днем минус 4 — плюс 1°С. В воскресенье ночью минус 3—10°С, при прояснениях до минус 13°С; днем минус 6 — плюс 1°С.