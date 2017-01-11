Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»
Общество
10 января 2017
АА
Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области.
Официальные представители Следственного комитета России сообщают, что ранения мужчина получил самостоятельно. По неподтверденной информации телеканала РЕН ТВ, это случилось во время игры в русскую рулетку.
Инцидент произошел 9 января в одной из квартир в деревне Тимонино (Волоколамский район Московской области). Там обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Сейчас проводится доследственная проверка. Предварительная версия – неосторожное обращение с оружием.
«Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием», — рассказали в Управлении СК по Московской области.
По информации телеканала РЕН ТВ, погибший был гражданином Беларуси. В тот вечер он приехал в гости к знакомому, где оба употребляли спиртное. В какой-то момент белорус достал свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Пару раз выстрелил в потолок, раскрутил барабан оружия и предложил сыграть в русскую рулетку. А потом приставил ствол к виску.
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