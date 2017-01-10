МВД: пропавшие студенты БГЭУ могли воспользоваться каналом нелегальной миграции
Общество
10 января 2017
АА
По версии милиции, с помощью студенческих программ иностранцы пытаются из Беларуси нелегально попасть в Европу.
фото: sfu-kras.ru
МВД выдвинул новую версию пропажи нескольких иностранных студентов БГЭУ.
«По приезду в Беларусь такие "студенты" после поступления в вузы начинают поиск путей для выезда в страны Евросоюза, Украину, Российскую Федерацию», - заявили в пресс-службе МВД, передает БЕЛТА.
Как пояснили в пресс-службе, в конце 2016 года в милицию обратилось руководство БГЭУ в связи с исчезновением 24 граждан Бангладеш и 1 гражданина Сенегала. Они обучались на подготовительных курсах с целью последующего поступления в университет.
Установлено, что несколько пропавших сейчас находятся в Российской Федерации. Местонахождение остальных, а также причины, по которым они покинули Беларусь, выясняются. Не исключено, что некоторые иностранцы попыталась попасть на территорию Европейского союза.
«Следует отметить, что нахождение указанных граждан в нашей стране было легальным», - подчеркнули в МВД.
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на протяжении последних лет в Беларуси фиксируются «попытки легализации мигрантов с использованием так называемых студенческих каналов».
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